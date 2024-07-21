Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавшего в Семее 9-летнего мальчика нашли: его искал весь город

В Семее нашелся третьеклассник, которого более суток искал весь город. О том, что ребенок пропал, стало известно еще вчера днем, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции области Абай.

Источник: t.me/dp_abai

Вчера днем стало известно, что в Семее пропал 9-летний Алинур. Как рассказали в полиции 19 июля примерно в 12:00 он вышел из дома и не вернулся.

Мальчика нашли живым и невредимым, его более суток искал весь город, сообщается в официальном Telegram-канале ДП области Абай.

Полицейские, волонтеры и неравнодушные жители прочесывали весь Семей. Поиски велись как в заброшенных строениях, так и в увеселительных заведениях. Стражи порядка при проведении поисковых мероприятий нашли школьника в районе поселка Восточный.

Ребенка доставили в отдел полиции, с ним провели беседу. После осмотра психолога Алинура передали родителям.