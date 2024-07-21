Пропавшего в Семее 9-летнего мальчика нашли: его искал весь город

Вчера днем стало известно, что в Семее пропал 9-летний Алинур. Как рассказали в полиции 19 июля примерно в 12:00 он вышел из дома и не вернулся.
Мальчика нашли живым и невредимым, его более суток искал весь город, сообщается в официальном Telegram-канале ДП области Абай.
Полицейские, волонтеры и неравнодушные жители прочесывали весь Семей. Поиски велись как в заброшенных строениях, так и в увеселительных заведениях. Стражи порядка при проведении поисковых мероприятий нашли школьника в районе поселка Восточный.
Ребенка доставили в отдел полиции, с ним провели беседу. После осмотра психолога Алинура передали родителям.