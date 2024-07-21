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В честь знаменитого омича назвали комбайн

В честь знаменитого омича назвали комбайн.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 22 июля, в Омске открывается выставка «АгроОмск-2024». Первые два дня будут посвящены деловой программе, с 24 по 27 июля выставка-ярмарка открыта для всех желающих.

В этом году на выставку заявилось около 250 участников: производители сельхозпродукции, техники, представители перерабатывающей промышленности.

24 июля один из участников представит уникальную линейку сельхозтехники — комбайны, названные в честь знаменитого омича. Его имя пока держат в секрете.

Торжественное открытие выставки-ярмарки «АгроОмск-2024» состоится 24 июля в 12.00 в парке «На Королева».

В будние дни ярмарка будет работать с 10.00 до 19.00, 26 и 27 июля — 10.00 до 20.00.