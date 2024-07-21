В честь знаменитого омича назвали комбайн.

Завтра, 22 июля, в Омске открывается выставка «АгроОмск-2024». Первые два дня будут посвящены деловой программе, с 24 по 27 июля выставка-ярмарка открыта для всех желающих.
В этом году на выставку заявилось около 250 участников: производители сельхозпродукции, техники, представители перерабатывающей промышленности.
24 июля один из участников представит уникальную линейку сельхозтехники — комбайны, названные в честь знаменитого омича. Его имя пока держат в секрете.
Торжественное открытие выставки-ярмарки «АгроОмск-2024» состоится 24 июля в 12.00 в парке «На Королева».
В будние дни ярмарка будет работать с 10.00 до 19.00, 26 и 27 июля — 10.00 до 20.00.