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Рособрнадзор призвал мигрантов заранее учить ребенка русскому языку

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Мигрант, который планирует переезд в РФ вместе с семьей, должен заранее обучить своего ребенка русскому языку, чтобы он понимал культуру поведения и общения со сверстниками, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Источник: © РИА Новости

Недавно в Госдуму внесли законопроект, согласно которому детей иностранцев, у которых нет российского гражданства, будут проверять на знание русского языка перед приемом в школы. Авторами проекта стали депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.

«Если ты связываешь свою жизнь с Россией, хочешь стать ее гражданином, хочешь, чтобы дети твои получали здесь образование, то без знания русского языка как можно овладеть знаниями? Поэтому если какая-то семья решает переехать и здесь жить, чтобы дети учились в наших школах, конечно, они долгосрочно, заранее должны работать над тем, чтобы ребенок знал русский язык», — сказал Музаев.

По словам главы Рособрнадзора, ребенок мигранта должен знать русский язык, чтобы понимать культурный код страны и общаться со сверстниками. «Язык — это культурный и поведенческий код… Поэтому если ребенок идет в российскую школу, в которой преподают на русском языке, он должен знать русский язык», — подытожил Музаев.

образование