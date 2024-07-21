Рособрнадзор призвал мигрантов заранее учить ребенка русскому языку

«Если ты связываешь свою жизнь с Россией, хочешь стать ее гражданином, хочешь, чтобы дети твои получали здесь образование, то без знания русского языка как можно овладеть знаниями? Поэтому если какая-то семья решает переехать и здесь жить, чтобы дети учились в наших школах, конечно, они долгосрочно, заранее должны работать над тем, чтобы ребенок знал русский язык», — сказал Музаев.