Рособрнадзор призвал мигрантов заранее учить ребенка русскому языку

«Если ты связываешь свою жизнь с Россией, хочешь стать ее гражданином, хочешь, чтобы дети твои получали здесь образование, то без знания русского языка как можно овладеть знаниями? Поэтому если какая-то семья решает переехать и здесь жить, чтобы дети учились в наших школах, конечно, они долгосрочно, заранее должны работать над тем, чтобы ребенок знал русский язык», — сказал Музаев.
По словам главы Рособрнадзора, ребенок мигранта должен знать русский язык, чтобы понимать культурный код страны и общаться со сверстниками. «Язык — это культурный и поведенческий код… Поэтому если ребенок идет в российскую школу, в которой преподают на русском языке, он должен знать русский язык», — подытожил Музаев.