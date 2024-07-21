Топ-5 новостей в Молдове на 21 июля

1. Подробности зверского убийства молдавской женщины-стоматолога в Румынии: Убийца опознан, он гражданин Молдовы, но уже сбежал в Кишинев.
2. «Железный занавес» по-европейски: Граждан Молдовы в аэропортах Европы все чаще разворачивают и депортируют на родину — что происходит и как избежать проблем.
3. Молдавские маршрутчики захватили аэропорт в Яссах: «Хватают клиентов и запихивают и в автобусы, даже за автостоянку не платят — наловчились!» — СМИ Румынии.
4. Кровавая трагедия в Германии — гражданин Молдовы убил свою жену, потому что она хотела с ним развестись: «Либо останешься навсегда со мной, либо я тебя убью!» — полиция его застрелила.
5. Дожили: Даже +30 градусов стали для жителей Молдовы считаться нынешним летом за счастье и передышкой от несносного пекла.