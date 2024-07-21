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Топ-5 новостей в Молдове на 21 июля

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 21 июля 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 94% 759 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

1. Подробности зверского убийства молдавской женщины-стоматолога в Румынии: Убийца опознан, он гражданин Молдовы, но уже сбежал в Кишинев.

2. «Железный занавес» по-европейски: Граждан Молдовы в аэропортах Европы все чаще разворачивают и депортируют на родину — что происходит и как избежать проблем.

3. Молдавские маршрутчики захватили аэропорт в Яссах: «Хватают клиентов и запихивают и в автобусы, даже за автостоянку не платят — наловчились!» — СМИ Румынии.

4. Кровавая трагедия в Германии — гражданин Молдовы убил свою жену, потому что она хотела с ним развестись: «Либо останешься навсегда со мной, либо я тебя убью!» — полиция его застрелила.

5. Дожили: Даже +30 градусов стали для жителей Молдовы считаться нынешним летом за счастье и передышкой от несносного пекла.