Повышение уровня воды ожидается на реках Иркутской области из-за дождей

Синоптики предупреждают, 21 — 24 июля в Иркутской области может подняться уровень воды в реках из-за ливней. В том числе Иркут, Китой, Белая, Ока, а также малые реки Южного Прибайкалья, сообщают в пресс-службе Иркутского УГМС.
— 21 июля на левобережных притоках Ангары отмечается преимущественно повышение уровня воды на 10 — 50 см, — отмечают специалисты. — на малых реках Южного Прибайкалья — преимущественно повышение уровня воды до 10 см, на Лене — понижение уровня воды на 5 — 20 см, на реке Витим — понижение уровня воды на 10 — 70 см. Уровни воды повсеместно ниже отметок неблагоприятного гидрологического явления.
22 июля в нижнем течении рек Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия ожидается повышение уровня воды на 20 — 60 см. На реках Уда и Бирюса — на 5 — 20 см, на реке Лена уровень воды понизится на 5 — 20 см, на реке Витим — на 40 — 70 см.
При этом, при проливных дождях в верхнем течении левобережных притоков Ангары, а также на малых реках Южного Прибайкалья возможно резкое повышение уровня воды на 50 — 150 см.
Что касается прогноза погоды, в понедельник 22 июля в Иркутской области ожидаются переменная облачность, кратковременные дожди, а местами ливни и грозы. Ветер северо-западный усилится до 5−10 м/с. Днем порывы достигнут 14 м/с. Температура ночью опустится до +14…+19 градусов. Днем воздух прогреется до +30.