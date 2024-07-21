Повышение уровня воды ожидается на реках Иркутской области из-за дождей

— 21 июля на левобережных притоках Ангары отмечается преимущественно повышение уровня воды на 10 — 50 см, — отмечают специалисты. — на малых реках Южного Прибайкалья — преимущественно повышение уровня воды до 10 см, на Лене — понижение уровня воды на 5 — 20 см, на реке Витим — понижение уровня воды на 10 — 70 см. Уровни воды повсеместно ниже отметок неблагоприятного гидрологического явления.