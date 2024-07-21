Жителей Семея предупредили об отключении воды 22 июля

В этой связи в течение дня будет приостановлено водоснабжение в районе Казкрай. Это жилой район на участке ул. Терешкова — Морозова — Валиханова — Буренкова. Также без воды останутся потребители по обе стороны ул. Сыбанова, от ул. Красина до ул. Пржевальского и жители многоквартирного дома по ул. Чимкентской.