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Жителей Семея предупредили об отключении воды 22 июля

В понедельник, 22 июля, с 10:00 до 22:00 в городе Семей будет приостановлено водоснабжение, сообщает Zakon.kz.

Источник: pexels

Как передает ГКП «Семей Водоканал» на своей странице в Instagram, планируется проведение планово-ремонтных работ с заменой запорных арматур на участке по ул. Терешкова — Косанова.

В этой связи в течение дня будет приостановлено водоснабжение в районе Казкрай. Это жилой район на участке ул. Терешкова — Морозова — Валиханова — Буренкова. Также без воды останутся потребители по обе стороны ул. Сыбанова, от ул. Красина до ул. Пржевальского и жители многоквартирного дома по ул. Чимкентской.

ГКП «Семей Водоканал» приносит свои извинения за причиненные неудобства и просит горожан заблаговременно обеспечить необходимый запас воды.

ЖКХ