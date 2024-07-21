Губернатор Игорь Кобзев посетит Тайшет с рабочим визитом

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отправился в рабочую поездку, во время которой посетит сразу несколько территорий региона. В том числе Тулун, Черемховский, Аларский, Нижнеудинский и Тайшетский районы. Об этом сообщает ИА «Тайшет24» со ссылкой на пресс-службу правительства Приангарья.
В Тайшет Игорь Кобзев приедет вечером во вторник, 23 июля. В этот день состоится встреча с местными жителями. Диалог с населением продлится три часа в ДК «Юбилейный».
Следующий день губернатор посвятит осмотру состояния дорог в городе. Также внимание уделят строительной площадке школы на 1275 мест, центру спортивных единоборств «Сокол», микрорайону Пахотищева и селу Шелехово.
Вернувшись в Тайшет, глава Приангарья посетит Тайшетскую районную больницу и пошивочный цех в ателье «Элегант», где ведётся производство плащ-палаток, спальников и носилок для раненных бойцов СВО.