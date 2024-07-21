Губернатор Игорь Кобзев посетит Тайшет с рабочим визитом

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отправился в рабочую поездку, во время которой посетит сразу несколько территорий региона. В том числе Тулун, Черемховский, Аларский, Нижнеудинский и Тайшетский районы. Об этом сообщает ИА «Тайшет24» со ссылкой на пресс-службу правительства Приангарья.