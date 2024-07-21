В Омске анонсировали масштабное отключение воды в трёх округах

Омский водоканал сообщил о ремонтных работах в четверг, 25 июля. Множество домов попадают под отключение водоснабжения с утра до вечера.
С 11:00 до 22:00 воды не будет в некоторых домах Центрального округа. В это время специалисты установят запорную арматуру на трубопроводе по улице 6-я Северная — Красный Пахарь. Под отключение попадут:
частный сектор по ул. 6-я Северная от ул. Осоавиахимовская до ул. Красный Пахарь; 4 водоразборные колонки по ул. 6-я Северная, 170, 186,190,192.
С 10:00 до 20:00 сотрудники водоканала заменят запорную арматуру по проспекту Мира, 146. В Советском округе не будет воды по следующим адресам:
28 водоразборных колонок в мкрн. Николаевка; очистные сооружения канализации АО «ОмскВодоканал» по адресу: ул. Комбинатская, д. 50; частные жилые дома по улицам Загородная, Полевая, Трудовая, Аграрная и Песчаная; пр. Мира, д. 122 (АЗС13), д. 177/7, д. 185, д. 185/5, д. 177/1, д. 185/1, д. 185/10, д. 187/5, д. 189/1, д. 191, д. 140, д. 142.
Кроме того, в четверг с 10:00 до 22:00 сотрудники проведут переврезку нового водопровода по улице Богдана Хмельницкого, 283А, ПАО «ОДК-Сатурн», ул. Л. Чайкиной, 1. В связи с этим воду отключат:
ул. Б. Хмельницкого, 208, 212, 212А, 214, 216, 220, 214А; ул. 1-я Транспортная, 7.
С 10 утра по улице Богдана Хмельницкого, 212 установят машину с питьевой водой. Она будет работать до окончания работ.