Дожди и грозы в Башкирии зарядят на всю неделю

В последующие дни, как сообщает Gismeteo, дожди не прекратятся, хотя будут локальными. В Уфе за всю неделю будет только один солнечный день без осадков — по прогнозам, это среда, 24 июля. Температура воздуха на уровне +15, +20°. Только к концу недели возможно потепление до +24°.