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Дожди и грозы в Башкирии зарядят на всю неделю

Температура воздуха составит не выше +22, +24°.

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 94% 758 мм рт. ст. +22°

Синоптики в Башкирии прогнозируют осадки на протяжении всей следующей недели.

По данным Башгидромета, 21 июля, ожидаются грозы, локально град. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем юго-восточный умеренный, при грозе порывы до сильного. Температура воздуха составит +22,+27°.

В последующие дни, как сообщает Gismeteo, дожди не прекратятся, хотя будут локальными. В Уфе за всю неделю будет только один солнечный день без осадков — по прогнозам, это среда, 24 июля. Температура воздуха на уровне +15, +20°. Только к концу недели возможно потепление до +24°.