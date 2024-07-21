В причинах подтопления домов в Омске вместе с мэрией разбирается прокуратура

В Омске до сих пор ощущаются последствия сильного ливня. Как уже писала «КП-Омск» в зоне подтопления оказались дома на улице Володарского и в Немецком поселке в Кировском округе. Из Немецкого поселка в пункт временного размещения эвакуированы 10 человек.