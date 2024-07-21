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В причинах подтопления домов в Омске вместе с мэрией разбирается прокуратура

Пострадали частные дома в Немецком поселке и на улице Володарского в Кировском округе.

Источник: Комсомольская правда

В Омске до сих пор ощущаются последствия сильного ливня. Как уже писала «КП-Омск» в зоне подтопления оказались дома на улице Володарского и в Немецком поселке в Кировском округе. Из Немецкого поселка в пункт временного размещения эвакуированы 10 человек.

В зоне бедствия побывали мэр Сергей Шелест и прокурор города Павел Попов.

«Поговорил с людьми, наметили дальнейшие пути разрешения ситуации. Сейчас мяч на стороне водоканала: нужно убрать воду, отладить работу насосного оборудования. Спасибо местным жителям, которые активно участвуют в процессе. В понедельник вновь посетим дома омичей, за выходные администрация округа составит картину первоочередных потребностей по каждому конкретному адресу», — сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.