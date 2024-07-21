К 450-летию столицы Башкирии издадут справочник по старой и новой Уфе.

Столица Республики Башкортостан — город Уфа — один из крупнейших городов России. Сегодня это экономический, культурный и научный центр страны. И самое главное его богатство — люди, среди которых видные деятели науки, культуры, искусства, литературы. В Уфе прошло детство известного писателя Сергея Аксакова. Здесь родились художник Михаил Нестеров, писатель Сергей Довлатов, скрипач, дирижер Владимир Спиваков, оперные певцы международного класса Аскар и Ильдар Абдразаковы. В Уфе впервые выступил в оперном спектакле выдающийся бас Федор Шаляпин, начал танцевать артист балета Рудольф Нуреев.