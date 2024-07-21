К 450-летию столицы Башкирии издадут справочник по старой и новой Уфе.

В Башкирском издательстве «Китап» имени Зайнаб Биишевой готова к изданию книга Анатолия Чечухи «Уфимская мозаика: справочник по старой и новой Уфе». Выход книги приурочен к 450-летию Уфы. Книга адресуется жителям Уфы и ее гостям.
Столица Республики Башкортостан — город Уфа — один из крупнейших городов России. Сегодня это экономический, культурный и научный центр страны. И самое главное его богатство — люди, среди которых видные деятели науки, культуры, искусства, литературы. В Уфе прошло детство известного писателя Сергея Аксакова. Здесь родились художник Михаил Нестеров, писатель Сергей Довлатов, скрипач, дирижер Владимир Спиваков, оперные певцы международного класса Аскар и Ильдар Абдразаковы. В Уфе впервые выступил в оперном спектакле выдающийся бас Федор Шаляпин, начал танцевать артист балета Рудольф Нуреев.
Читателям предлагают прогуляться по улицам Уфы, узнать о многовековой истории, значительных фактах городской культуры, искусства, образования и науки, знаменитых жителях башкирской столицы в разные периоды истории. Погружая читателя в исторический контекст, книга меняет восприятие городского пейзажа, корректирует представления уфимцев о своем городе и самих себе, воспитывает любовь к родному краю, уважение к национальной истории и ее выдающимся деятелям.
Значительную роль в создании яркого образа города играют архивные фотоснимки и современные фотографии.