На набережной Перми открыли новую танцевальную площадку

На набережной Перми 20 июля прошли первые бесплатные занятия танцами. О старте нового проекта «Танцуй, Пермь!» сообщила МБУК «Пермская дирекция».
Первых народных танцоров приняла обновленная часть центральной набережной Камы напротив причала № 8. Для занятий танцами организовали специальную площадку под легким навесом. Здесь каждую субботу можно будет освоить базовые движения популярных танцев — бачата и сальса.
Первые занятия для вех желающих по бачате провели Полина Засуцкая и Дарья Волегова, сальсе — Екатерина Харина и Дарья Вшивкова-Кудряшова. (0+).