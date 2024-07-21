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На набережной Перми открыли новую танцевальную площадку

Каждую субботу пермяков ждут бесплатные занятия танцами «Танцуй, Пермь!».

Источник: Комсомольская правда

На набережной Перми 20 июля прошли первые бесплатные занятия танцами. О старте нового проекта «Танцуй, Пермь!» сообщила МБУК «Пермская дирекция».

Первых народных танцоров приняла обновленная часть центральной набережной Камы напротив причала № 8. Для занятий танцами организовали специальную площадку под легким навесом. Здесь каждую субботу можно будет освоить базовые движения популярных танцев — бачата и сальса.

Первые занятия для вех желающих по бачате провели Полина Засуцкая и Дарья Волегова, сальсе — Екатерина Харина и Дарья Вшивкова-Кудряшова. (0+).

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