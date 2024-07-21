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Суд временно закрыл торговый центр в Братске по иску прокуратуры

Пристрой здания возведен незаконно.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура города Братска провела проверку и выяснила, что пристрой одного из торговых центров возведен незаконно. Во-первых, нарушены требования градостроительного законодательства, строительных норм и правил. Во-вторых, объект мешает коммунальным организациям ремонтировать муниципальные сети водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

— На этом основании прокуратура направила в суд исковое заявление о приостановлении деятельности торгового центра до устранения выявленных нарушений, а также заявление о применении обеспечительных мер в виде запрета осуществления деятельности до принятия итогового решения по иску прокурора, — отмечают в региональном ведомстве.

Владелец здания обязан закрыть торговый центр до вступления в законную силу решения суда по иску прокурора.