Суд временно закрыл торговый центр в Братске по иску прокуратуры

— На этом основании прокуратура направила в суд исковое заявление о приостановлении деятельности торгового центра до устранения выявленных нарушений, а также заявление о применении обеспечительных мер в виде запрета осуществления деятельности до принятия итогового решения по иску прокурора, — отмечают в региональном ведомстве.