Расцвела «королева орхидей»: уникальный цветок украсил Приморский океанариум

Экспонат представлен в зоне «Тропический лес» и является настоящей жемчужиной коллекции. Исторически ванда происходит из древней Индии, где считалась лечебным растением, способным исцелять не только телесные, но и душевные недуги. Этот вид орхидей, который может достигать в высоту два метра и больше, преимущественно встречается в Юго-Восточной Азии, Индонезии и северной Австралии, где растет как на деревьях, так и на камнях.