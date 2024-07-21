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Расцвела «королева орхидей»: уникальный цветок украсил Приморский океанариум

Это единственный род орхидей, чья синяя окраска различных оттенков имеет натуральное происхождение.

Источник: Приморский Океанариум

В Приморском океанариуме расцвела уникальная орхидея Vanda hybrid, известная как «королева орхидей» благодаря своей редкой сине-фиолетовой окраске, естественной для этого рода, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе учреждения.

Экспонат представлен в зоне «Тропический лес» и является настоящей жемчужиной коллекции. Исторически ванда происходит из древней Индии, где считалась лечебным растением, способным исцелять не только телесные, но и душевные недуги. Этот вид орхидей, который может достигать в высоту два метра и больше, преимущественно встречается в Юго-Восточной Азии, Индонезии и северной Австралии, где растет как на деревьях, так и на камнях.

Vanda hybrid известна своей способностью к гибридизации и способна радовать цветением до трех месяцев в год.

Напомним, новый вид деревьев — павловнию, или «Адамово дерево» — посеяли в лесопитомнике НЗМУ в Приморье. Это экологический эксперимент: ранее в теплице сажали лишь кедр, лиственницу, ильм и березу. Павловния — уникальное дерево. Его называют «кислородным» из-за особенностей строения листьев, которые способны поглощать почти в 10 раз больше углекислого газа, пыли и шума в сравнении с другими деревьями.

флора и фауна