Более 8,5 тысяч челябинцев посетили празднование Дня металлурга

Вчера в столице Южного Урала с размахом отметили День металлурга. Наиболее масштабные праздничные мероприятия прошли на площадках спортивных комплексов «Металлург» и «Восход».
По данным пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, празднования собрали порядка 8,5 тысяч жителей Челябинска.
Также в ведомстве отметили, что безопасность всех мероприятий обеспечивало более 500 правоохранителей. Перед началом гуляний, территории их проведения были обследованы, на входах установлены рамки с металлоискателями, перед входом также осуществлялся досмотр.
«Благодаря принятым сотрудниками полиции мерам, нарушений общественного порядка при проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню металлурга, не допущено», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Южному Уралу.