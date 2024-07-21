Волгоградские дачники сбросили цены на дары огородов

Впрочем, среди продавцов были и те, которых покупатели обходили стороной. Например, одна из бабушек продавала неказистые яблочки за 150 рублей. Возможно, ее товар в конечном итоге кому-то приглянулся. Но в том же супермаркете можно было приобрести эти фрукты совсем по более привлекательной цене.