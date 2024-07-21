У пяти жителей Уфы за неделю выявили мышиную лихорадку

Только за неделю в Уфе у пяти жителей города выявили мышиную лихорадку с почечным синдромом. Об этом сообщил глава Орджоникидзевского района Рустем Хамитов.
По его словам, среди заболевших — один ребенок. Как правило, все заразившиеся были на своих садовых участках, либо ездили на кладбище. Специалисты говорят, что именно там возможность заразиться наиболее вероятна. Кроме того, в зоне риска находятся грибники, рыбаки и собиратели ягод.
— Это может вызвать некую тревогу, однако не является поводом для паники, — прокомментировал глава района. — Хотя от мышиной лихорадки нет прививок, ключ к безопасности — профилактика, соблюдение личной гигиены.