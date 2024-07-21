У пяти жителей Уфы за неделю выявили мышиную лихорадку

По его словам, среди заболевших — один ребенок. Как правило, все заразившиеся были на своих садовых участках, либо ездили на кладбище. Специалисты говорят, что именно там возможность заразиться наиболее вероятна. Кроме того, в зоне риска находятся грибники, рыбаки и собиратели ягод.