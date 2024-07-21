Осенью вернется: Как абрикосовая тля повлияла на урожай в Ростовской области, рассказал ученый

Ученые Донецкого ботанического сада обнаружили абрикосовую тлю, которая может дойти и до Ростовской области. Что это за вредитель, откуда он взялся и насколько опасен для сельского хозяйства, в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» (на волне 89,8 FM) рассказал биолог Александр Губин.
ЧЕМ ОПАСНА.
По словам ученого, абрикосовая тля уже есть в Ростовской области. А сам вредитель имеет восточноазиатское происхождение. В России он есть на Дальнем Востоке, также обитает в Китае и Японии. В Европе эта тля впервые появился в 2016 году в Италии вместе с привезенными грузами. И постепенно начал распространяться. Сейчас он уже есть и в Германии, и в Сербии. А в прошлом году этот вид появился причем массово, как в Ростовской области, так и в ДНР.
— Тля обитает на листьях абрикоса. Но плоды тля не трогает. Она засасывает листья, точки роста, а также молодые побеги в период их активного роста. Если на последних находится завязь плодов, то с отмирающими побегами гибнут и они. И если ее много, то это уже общее угнетение дерева. Тогда оно сбрасывает все плоды, чтобы избавиться от лишних энергозатрат.
К слову, в прошлом году именно из-за абрикосовой тли и грибковых заболеваний урожая абрикос на Дону не было. Но в этом ситуация получше. Из-за сухой весны были только небольшие поражения в кроне, дальше очаг не пошел. Поэтому, как считает биолог, урожай абрикос в этом году ожидается хороший.
КАК БОРОТЬСЯ.
— Как чужеродный вид вредителя себя поведет в наших условиях, спрогнозировать очень сложно. На данный момент можно сказать, что борьба с абрикосовой тлей реальна. Главное, с помощью инсектицидов в нужный момент обработать растение. Наиболее оптимальные сроки — две обработки до цветения и после цветения препаратами, которые у нас разрешены на косточковые культуры.
К слову, этот вид тли на другие косточковые культуры не переходит.
— Летом тля мигрирует, вот только куда — до сих пор не известно. Даже в Европе и Азии до сих пор не выяснили, где она проводит жаркие месяцы. Осенью же карантинный вредитель снова возвращается.
Биолог не исключает вероятность того, что через определенный период времени вид абрикосовой тли адаптируется к нашим условиям, а его распробуют птицы. И тогда он станет обычным фоновым видом. Но это пока только предположения. Ученые еще наблюдают за иностранцем-вредителем.