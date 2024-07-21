Осенью вернется: Как абрикосовая тля повлияла на урожай в Ростовской области, рассказал ученый

По словам ученого, абрикосовая тля уже есть в Ростовской области. А сам вредитель имеет восточноазиатское происхождение. В России он есть на Дальнем Востоке, также обитает в Китае и Японии. В Европе эта тля впервые появился в 2016 году в Италии вместе с привезенными грузами. И постепенно начал распространяться. Сейчас он уже есть и в Германии, и в Сербии. А в прошлом году этот вид появился причем массово, как в Ростовской области, так и в ДНР.