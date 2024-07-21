FT рассказала о сквоттерах и диверсиях на арестованных яхтах россиян

FT напоминает, что в свое время антикоррупционные активисты надеялись, что эти суда будут проданы с аукциона, а вырученные средства можно будет пожертвовать Украине. Однако спустя более двух лет с начала конфликта будущее этих суперъяхт «остается неопределенным». «Для западных правительств решение судьбы этих суперяхт станет проверкой эффективности экономических санкций с высокими ставками. Для юристов, работающих на олигархов, которым они принадлежат, эти захваты являются актами современного пиратства», — говорится в статье.