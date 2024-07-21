В Омской области ожидаются перебои телерадиосигнала

Во вторник, 23 июля, с 8:00 до 17:00 перебои ожидаются в Таре, здесь также временно не будет ловить «Радио России». 24 июля — нестабильный телесигнал возможен в селе Уленкуль Большереченского района. Время ограничений — с 11:00 до 17:00.