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В Омской области ожидаются перебои телерадиосигнала

Это связано с профилактическими работами.

Источник: Комсомольская правда

Российская телевизионная и радиовещательная сеть известила своих омских абонентах о временных перебоях в приеме телерадиосигнала. Это связано с профилактическими работами на сети с 22 по 28 июля.

Со сбоями в работе телерадиовещания столкнутся жители четырех населенных пунктов. Зрители останутся без 20 стандартных каналов.

Во вторник, 23 июля, с 8:00 до 17:00 перебои ожидаются в Таре, здесь также временно не будет ловить «Радио России». 24 июля — нестабильный телесигнал возможен в селе Уленкуль Большереченского района. Время ограничений — с 11:00 до 17:00.

В четверг, 25 июля, с 10:00 до 16:00 с нестабильным телесигналом могут столкнуться жители Большеречья. В пятницу, 26 июля, с 9:00 до 15:00 с перебоями будут работать телевизоры у жителей села Ингалы Большереченского района.

Время проведения профилактических работ может быть скорректировано из-за непогоды.