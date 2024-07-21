Новосибирцы не улетели в Сочи из-за сбоя системы в авиакомпании S7

В Новосибирске прокуратура проверит сообщение о задержке рейса S7 из-за сбоя в системе регистрации пассажиров на самолет. Инцидент произошел 21 июля в аэропорту Толмачево.
По предварительным данным, пассажиры рейса «Новосибирск-Сочи» не прошли регистрацию. Сотрудник авиакомпании сообщил о сбое системы: компьютер показал, что мест нет, но фактически они были. А пассажирам выдали посадочные талоны без места.
— По факту сбоя в работе системы регистрации пассажиров на рейсы авиакомпании «Сибирь» из международного аэропорта Новосибирск (Толмачево) им. А. И. Покрышкина в Сочи организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг. Вопросы организации перевозок групп детей на всех туристических направлениях взяты на контроль, — cообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.