Новосибирцы не улетели в Сочи из-за сбоя системы в авиакомпании S7

— По факту сбоя в работе системы регистрации пассажиров на рейсы авиакомпании «Сибирь» из международного аэропорта Новосибирск (Толмачево) им. А. И. Покрышкина в Сочи организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг. Вопросы организации перевозок групп детей на всех туристических направлениях взяты на контроль, — cообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.