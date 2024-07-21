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Суд над высокопоставленными чиновниками акимата начинается в Алматы

Алматы. 21 июля. КазТАГ — Суд над высокопоставленными чиновниками акимата начинается в Алматы, сообщает журналист Михаил Козачков.

«В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы начинается еще один громкий процесс — на скамье подсудимых высокопоставленные чиновники городского акимата», — сказано в сообщении.

Сообщается, что самый известный из подозреваемых — бывший начальник управления урбанистики Алмазхан Ахмеджанов, возглавлявший госорган пять лет — с 2018 года фактически до ареста. Вместе с ним по делу проходит экс-руководитель управления земельных отношений Алматы Ардак Самамбетов.

Их обвиняют в коррупционных деяниях.

Отмечается, что за соучастие в преступлениях привлекают так же бывших сотрудников управлений и бизнесменов, приобретавших земельные участки и строивших на них различные объекты. По версии Антикора, эти действия были незаконными.