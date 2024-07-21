До конца года Челябинская область получит 50 школьных автобусов

До конца 2024 года правительство РФ закупит для регионов порядка 2600 новых школьных автобусов. Количество для каждого отдельного субъекта определялось через заявки от самого региона, которые собирало министерство просвещения РФ.
На днях распоряжение о распределении транспорта подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Согласно тексту документа Челябинская область до конца нынешнего года получит 50 новых школьных автобусов. Наибольшее их число (32 штуки) будет вместимостью от 21 до 24 человек.
Ещё одна машина будет вместимостью 10−12 человек, девять смогут перевозить 13−20 человек, ещё семь будут вмещать от от 25 до 31 человека, плюсом планируется закупить один автобус вместимостью более 31 человека.