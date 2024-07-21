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В Красноярске закроют пляж на острове Татышев

В понедельник, 22 июля, пляж закроют на технический день. На территории проведут уборку и санитарную обрезку деревьев.

Приняли решение закрыть пляж и провести все работы именно в понедельник. Ориентировались на поток посетителей и погодные условия — обещают не очень жаркую и даже пасмурную погоду. Подрядчик как раз успеет выполнить все работы и мы вновь откроемся, — рассказал директор Татышев-парка Михаил Ковтунов. Уже со вторника пляж будет работать в обычном режиме.

туризм и отдых