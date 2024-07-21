Крымский мост: очередь выросла почти в два раза

«По состоянию на 09:00 в очереди со стороны Тамани находится 470 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении.
Со стороны Керчи проезд свободен.
Проезжать по мостовому переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута составляет 387 километров. Преодолеть путь можно ориентировочно за семь часов.