Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымский мост: очередь выросла почти в два раза

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости Крым. Очередь на подъездах к досмотровым пунктам перед Крымским мостом продолжает расти, к этому часу проезда ожидают более 500 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 09:00 в очереди со стороны Тамани находится 470 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении.

Со стороны Керчи проезд свободен.

Проезжать по мостовому переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута составляет 387 километров. Преодолеть путь можно ориентировочно за семь часов.