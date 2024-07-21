Спектакль на 360 градусов. В регионе активно развивается арт-туризм

Журналист «АиФ. Калининград» побывал на одной из последних постановок в Железнодорожном.
Магия театра.
— Я сделаю движение. А вы, пожалуйста, отреагируйте так, как если бы вы меня не слышали, но понимали мою пластику, — говорит Алла Татарикова-Карпенко и театрально взмахивает руками, направляя публику вглубь импровизированного зала.
Сегодня вместо декораций — руины кирхи Гердауэн. У неё нет крыши. Ночное небо так близко, что, кажется, до него можно дотронуться. Это придаёт происходящему таинственность и масштаб. Зрители — в их роли выступают турагенты области — надевают маски и наушники. Звучит прекрасная музыка. Голоса в голове рассказывают историю о любви, предательстве и мести. Актёры в ярких одеяниях танцуют, неожиданно — «призраками» — возникают в порталах замка, «двоятся» и стремительно проносятся сквозь публику.
Самое удивительное, что все они — жители Железнодорожного: школьники, фельдшеры, учителя, продавцы. Утром «дама в красном» встанет за прилавок, а «дама в синем» будет учить детей. Зато вечером их снова ждут трёхчасовые репетиции.
Иммерсивный спектакль «Маски герцога Лоренцо» (6+) — очередное детище драматурга, хореографа, художника по костюмам и режиссёра Аллы Татариковой-Карпенко. Её первый спектакль «Оживающий город» (6+) в этом году стал лауреатом премии «Признание». Туристы со всей России приезжают в Железнодорожный, чтобы увидеть это чудо. Что уже говорить о местных жителях — они все вовлечены в мир театра. Самой пожилой зрительнице 90 лет. Она ходит с палочкой, но не пропустила ни одной постановки.
— Наша труппа расширяется. Количество людей, которые хотят принимать участие в проекте «Город- театр», растёт. Он пополняется не только актёрами, но и волонтёрами. У нас много мальчишек и взрослых людей, которые нам помогают, — рассказала автор проекта. — В России есть площадные театры. Есть дефиле по городу костюмированных актёров. Но, чтобы в пятнадцати локациях шёл спектакль в разных эпизодах в едином сюжете, чтобы жители города выходили из собственных подъездов и осуществляли какие-то действия в своих дворах, такого нет нигде! Теперь наша площадка — кирха. Поскольку этим летом в посёлке должны были перерыть улицы, меняя брусчатку, мы решили, что нужно поставить спектакль в локальном месте. Но это тоже не спектакль в одном месте, а спектакль на 360 градусов. Зрителям придётся провернуться полностью туда и обратно и быть частью спектакля.
«Маски… “труппа поставила на собственные средства. Помогло министерство культуры области: закупило осветительную аппаратуру.
Играют стены.
— Очень радует, что все наши кирхи, замки разобрали в хорошие руки. Везде происходят какие-то мероприятия. Потому что лучше знакомиться с какой-то территорией через событие, впечатление. Приехал ты в Карелию, на Урал или в Калининград, важно, чтобы был «вау- эффект», — говорит экс-руководитель «Ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области» Светлана Слепенок. — Мне ещё нравится, что все наши события разноплановые. Первый проектом был «Пер Гюнт» (6+) — театрализованное музыкальное представление. Седьмой год уже идёт в Бранденбурге «на ура». Затем — «Гамлет» (12+). Казалось бы, трагедия. Думали, как народ его воспримет. На отдыхе не очень-то хочется смотреть трагедию. Но отзывается, что это постановка именно Марии Милютиной, санкт-петербургские театральные актёры высшего класса, люди хотят получить настоящее действо от профессионалов. Мы не столичные зрители — не избалованы такими постановками. Мне кажется, что именно в кирхе спектакли стали ещё зрелищнее, ведь здесь играют сами средневековые стены. Вот недавно привезли вторую часть — «Мышеловка» (12+). Спектакль закончился, и тишина. Актёры не понимают, довольны ли люди. А затем гром аплодисментов. Зрители встали и молча пошли к выходу. Настолько их впечатлили. Это здорово! Местные жители пос. Дружба, особенно библиотекари, работники культуры, помогают создавать подлинную атмосферу шекспировских времён. Тогда зрители приходили в театр, спокойно передвигались. У них не было каких-то мест. Также и тут — рассадка свободная. Они брали с собой огурцы, помидоры и яблоки кидаться в артистов. Причём яблоки пользовались большей популярностью. Потому что яблоко можно съесть, а огрызок кинуть. Эти яблоки организаторам приносят жители, а их угощают домашним элем.
— Каждый сезон особенный. В этом году субсидированные авиабилеты. Высокая устойчивая температура с мая. Тёплая вода, в отличие от прошлого года. Активная реклама всех выставок и событий. Это всё вместе дало сумасшедший приток, потому что люди вдруг, наконец, поняли, что тут не только пляж, СПА и санатории. Купил билет в Калининград и ты попал везде — в том числе, в такой город — сказку, как Железнодорожный. Всё близко, транспортная доступность налажена. А турфирмы смогли эти маршруты красиво упаковать. И это результат не этого года, а многолетнего труда, что дало такой эффект, — говорит директор турагентства «Времена года» Ирина Литвинович. — С другой стороны, сезон сложный. Потому что поехали семьи (3 — 4 возраста), многие — четвёртый раз. Кажется, уже всё видели. А на самом деле много чего не видели — это и Железнодорожный, и Правдинск, и Краснолесье. Я горжусь, что живу в крае, где делают что-то уникальное. Одно дело, когда два дня проходит какая-то реконструкция. Но совсем другое, когда есть повод системно посещать культурные мероприятия. Это и «Кантата» (6+), и «Бахослужение» (6+), и спектакли на территории замков, и органные концерты… Наш стенд на ВДНХ в Москве постоянно показывал событийные мероприятия, и «Оживающий город», в том числе. Это вызывает у россиян сумасшедший интерес.