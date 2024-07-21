Спектакль на 360 градусов. В регионе активно развивается арт-туризм

— Очень радует, что все наши кирхи, замки разобрали в хорошие руки. Везде происходят какие-то мероприятия. Потому что лучше знакомиться с какой-то территорией через событие, впечатление. Приехал ты в Карелию, на Урал или в Калининград, важно, чтобы был «вау- эффект», — говорит экс-руководитель «Ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области» Светлана Слепенок. — Мне ещё нравится, что все наши события разноплановые. Первый проектом был «Пер Гюнт» (6+) — театрализованное музыкальное представление. Седьмой год уже идёт в Бранденбурге «на ура». Затем — «Гамлет» (12+). Казалось бы, трагедия. Думали, как народ его воспримет. На отдыхе не очень-то хочется смотреть трагедию. Но отзывается, что это постановка именно Марии Милютиной, санкт-петербургские театральные актёры высшего класса, люди хотят получить настоящее действо от профессионалов. Мы не столичные зрители — не избалованы такими постановками. Мне кажется, что именно в кирхе спектакли стали ещё зрелищнее, ведь здесь играют сами средневековые стены. Вот недавно привезли вторую часть — «Мышеловка» (12+). Спектакль закончился, и тишина. Актёры не понимают, довольны ли люди. А затем гром аплодисментов. Зрители встали и молча пошли к выходу. Настолько их впечатлили. Это здорово! Местные жители пос. Дружба, особенно библиотекари, работники культуры, помогают создавать подлинную атмосферу шекспировских времён. Тогда зрители приходили в театр, спокойно передвигались. У них не было каких-то мест. Также и тут — рассадка свободная. Они брали с собой огурцы, помидоры и яблоки кидаться в артистов. Причём яблоки пользовались большей популярностью. Потому что яблоко можно съесть, а огрызок кинуть. Эти яблоки организаторам приносят жители, а их угощают домашним элем.