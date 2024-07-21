Психолог рассказал, как избежать депрессии после отпуска

«Причины таких состояний кроются, на мой взгляд, как раз-таки в соотношении времени отпуска и работы. Факторов их развития несколько: продолжительность отпуска, интенсивность отдыха, был ли он активным или пассивным, было ли много задач, связанных с отдыхом или наоборот. А также ваше отношение к работе, любите ли вы свою деятельность, осмысленна ли она, приносит ли удовольствие. Состояние депрессии после отпуска можно расценивать как лакмусовую бумагу для определения отношения к работе и к деятельности в целом».