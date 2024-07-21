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Психолог рассказал, как избежать депрессии после отпуска

После возвращения из отпуска многие сталкиваются с подавленным настроением и стрессом. Корреспондент Tengri Life поговорила с психологом и узнала, какие стратегии поведения помогут сохранить позитивное состояние и восстановить равновесие после ярких впечатлений от отдыха.

Как рассказал психолог Айдос Ибрагим, депрессия после отпуска начинает формироваться в результате разницы между состояниями «покоя и отдыха» и «рутины и работы».

«Так сложилось, что отпуск ограничен во времени, как и работа, конечно же. Но соотношение этих состояний по количеству времени — не в пользу отпуска».

отметил психолог.

Эксперт назвал основные признаки «послеотпускной» депрессии:

  • сложность, почти невозможность концентрации на рабочих процессах;
  • обострение влияния результата работы на настроение;
  • перепады настроения в большой амплитуде;
  • зацикленность мышления, сложность в доведении дел до конца, своего рода прокрастинация;
  • частые мысли об увольнении, поиске новых мест работы.

«Причины таких состояний кроются, на мой взгляд, как раз-таки в соотношении времени отпуска и работы. Факторов их развития несколько: продолжительность отпуска, интенсивность отдыха, был ли он активным или пассивным, было ли много задач, связанных с отдыхом или наоборот. А также ваше отношение к работе, любите ли вы свою деятельность, осмысленна ли она, приносит ли удовольствие. Состояние депрессии после отпуска можно расценивать как лакмусовую бумагу для определения отношения к работе и к деятельности в целом».

добавил Ибрагим.

Избежать депрессии после отпуска вполне возможно. Для этого есть ряд практических советов.

«Я бы рекомендовал уходить в отпуск с конкретными целями. После отпуска не нырять в работу с головой, а дать себе время на адаптацию и принятие текущих задач. Также следует регулировать свои ожидания в зависимости от продолжительности отпуска и принимать ответственность за это. К примеру, три дня лучше расценивать не как отпуск, а как выходные, и не строить планов и ожиданий полноценно отдохнуть».

резюмировал психолог.
здоровье