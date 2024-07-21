Психолог рассказал, как избежать депрессии после отпуска

Как рассказал психолог Айдос Ибрагим, депрессия после отпуска начинает формироваться в результате разницы между состояниями «покоя и отдыха» и «рутины и работы».
«Так сложилось, что отпуск ограничен во времени, как и работа, конечно же. Но соотношение этих состояний по количеству времени — не в пользу отпуска».
Эксперт назвал основные признаки «послеотпускной» депрессии:
- сложность, почти невозможность концентрации на рабочих процессах;
- обострение влияния результата работы на настроение;
- перепады настроения в большой амплитуде;
- зацикленность мышления, сложность в доведении дел до конца, своего рода прокрастинация;
- частые мысли об увольнении, поиске новых мест работы.
«Причины таких состояний кроются, на мой взгляд, как раз-таки в соотношении времени отпуска и работы. Факторов их развития несколько: продолжительность отпуска, интенсивность отдыха, был ли он активным или пассивным, было ли много задач, связанных с отдыхом или наоборот. А также ваше отношение к работе, любите ли вы свою деятельность, осмысленна ли она, приносит ли удовольствие. Состояние депрессии после отпуска можно расценивать как лакмусовую бумагу для определения отношения к работе и к деятельности в целом».
Избежать депрессии после отпуска вполне возможно. Для этого есть ряд практических советов.
«Я бы рекомендовал уходить в отпуск с конкретными целями. После отпуска не нырять в работу с головой, а дать себе время на адаптацию и принятие текущих задач. Также следует регулировать свои ожидания в зависимости от продолжительности отпуска и принимать ответственность за это. К примеру, три дня лучше расценивать не как отпуск, а как выходные, и не строить планов и ожиданий полноценно отдохнуть».