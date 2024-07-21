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Более 2 000 воронежцев посмотрели матч «Факела» на Адмиралтейской площади

На набережной прошла первая трансляция в фан-зоне с большим экраном.

Источник: мэрия Воронежа

На Адмиралтейке прошла первая трансляция футбольного матча, сообщили в мэрии Ворронежа. Более 2000 воронежцев собрались 20 июля виртуально поддержать родной «Факел» в борьбе с «Динамо» и посмотреть игру на широкоформатном мультимедийном экране, который установили 15 июля.

В фан-зоне царила оживленная атмосфера — первые зрители начали приходить на Адмиралтейскую площадь за час до игры. Традиционно воронежские фанаты перед стартовым свистком спели «Туман» панк-группы «Сектора Газа».

К сожалению, как ранее писал сайт VRN.KP.RU, «огнеопасные» проиграли первую игру в РПЛ. Московское «Динамо» одержало победу над «Факелом» со счетом 3:1.

Следующая игра «Факела» пройдет 27 июля дома. Посмотреть матч против «Акрона» (Самарская область) можно будет не только на стадионе на улице Маршака, но и в фан-зоне на Адмиралтейской площади.