Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области до 24 июля из-за ливней

Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за сильных дождей и угрозы повышения уровня воды в реках. В том числе Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия, а также малые реки Южного Прибайкалья. Об этом заявил губернатор Игорь Кобзев. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидаются ливни, град и порывы ветра до 15−20 м/с.
— За сутки больше всего осадков выпало в Аларском районе — до 54 мм, — отмечает глава Приангарья. — Уровни рек находятся ниже критических отметок. Первый заместитель губернатора Роман Колесов провел заседание рабочей группы региональной КЧС. Приняли решение по введению режима повышенной готовности для органов управления. В южных и западных муниципальных образованиях переходим к постоянному мониторингу уровней рек. Пункты временного размещения находятся в готовности.
Режим будет действовать с сегодняшнего дня и до 24 июля.
Напомним, ранее стало известно, что губернатор Иркутской области отправился в рабочую поездку, во время которой посетит Тулун, Черемховский, Аларский, Нижнеудинский и Тайшетский районы.