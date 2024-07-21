Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области до 24 июля из-за ливней

Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за сильных дождей и угрозы повышения уровня воды в реках. В том числе Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия, а также малые реки Южного Прибайкалья. Об этом заявил губернатор Игорь Кобзев. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидаются ливни, град и порывы ветра до 15−20 м/с.