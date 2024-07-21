Рособрнадзор рассказал об увеличении числа стобалльников благодаря пересдаче ЕГЭ

В Минобрнауки в начале июля уточнили, что пересдача ЕГЭ не отразится на рейтинге абитуриента при поступлении в вузы. Ее результаты будут учитываться наравне с прочими, а главным критерием останется сумма конкурсных баллов. При этом система обмена информацией об итогах пересдачи окажется в распоряжении приемных комиссий учебных заведений сразу.