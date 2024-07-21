Ученые узнали, почему кошки любят воровать случайные вещи

«Проанализировав известные случаи, ученые выделили несколько факторов, провоцирующих кошек на совершение краж. У этих животных маленькие желудки, поэтому они склонны запасать добычу на своей территории. Тот же инстинкт может заставить их приносить домой несъедобные предметы. Кроме того, их особенно привлекают шерстяные и пластиковые вещи, поскольку они содержат ланолин — вид животного воска».