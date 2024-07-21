Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировали у побережья Греции

По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 170 км к юго-западу от Ираклиона с населением порядка 137 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 41 км.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов острова Крит, пишет ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 170 км к юго-западу от Ираклиона с населением порядка 137 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 41 км.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.