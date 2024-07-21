Ученые выяснили, что Сарделька продолжает обитать в озере Абрау под Новороссийском

Этот вид рыбы был впервые описан в 1928 году С. Мялятским, который назвал его сарделькой. Абраусская тюлька является уникальным представителем пресноводных селедочек и обитает исключительно в озере Абрау, сообщили в пресс-службе РАН.



Отличительной чертой абраусской сарделки от ее ближайшего родственника, черноморско-каспийской тюльки, являются пропорции тела и некоторые биологические особенности. В течение долгого времени считалось, что этот вид исчез из озера, и информация о его существовании в последние десятилетия отсутствовала. Однако в 2019 году при изучении зоопланктона озера было обнаружено несколько небольших сельдевых рыбок, которые были определены как Clupeonella abrau.



Для подтверждения этой находки исследователи проанализировали материал из коллекции Зоологического музея Зоологического института РАН, датированный 1938 годом. Проведенный ДНК-баркодинг показал идентичность современных и исторических образцов тюльки из озера Абрау. Было также проведено секвенирование и аннотирование полного митохондриального генома сардельки, которое показало значительное сходство с другими Clupeonella.