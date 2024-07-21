Почти 100 подстанций отключены в Краснодаре

Две аварии произошли в Карасунском округе города, одна — в Прикубанском. В зоне отключения находятся улицы Бородинская, Почтовое отделение, Станичная, Мира, Крупская, Демченко, Бородинская, Волгоградская, Российская, 1 мая и другие. Во всех случаях на месте работают энергетики, ведутся восстановительные работы.
Днем накануне, 20 июля, краснодарцы в районе улицы Россинского вышли на стихийный митинг из-за отключений света. К протестующим приехал глава города Евгений Наумов. Позже свет в дома горожан вернули.