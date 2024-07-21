Понедельник будет дождливым в Хабаровском крае

В северной части региона — кратковременные дожди. Существенных осадков не обещают в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах. Ночью от семи до 17 градусов, а днем — от 10до 25. Ветер придет с востока с силой до 14 метров в секунду.