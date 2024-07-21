Понедельник будет дождливым в Хабаровском крае

В Хабаровском крае 22 июля опасных метеоявлений не ожидается. Такой прогноз дают в ФГБУ «Дальневосточное УГМС». Неделя в регионе начнется с небольших осадков. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В краевой столице пройдет кратковременный дождь. Ночью ожидается 18−20 градусов, тепла, днем столбики термометров поднимутся до +27. Ветер западных направлений усилится до 10 метров в секунду.
На юге тоже обещают кратковременные дожди. Ночью до +20, днем — до +30 градусов. Ветер придет с запада с силой от пяти до 10 метров в секунду.
В центре Хабаровского края тоже по прогнозу кратковременные дожди. Ночью столбики термометров покажут 10−20 градусов, днем — 18−28. Ветер различных направлений до 12 метров в секунду.
В северной части региона — кратковременные дожди. Существенных осадков не обещают в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах. Ночью от семи до 17 градусов, а днем — от 10до 25. Ветер придет с востока с силой до 14 метров в секунду.