Каранкевич: в двух районах напряженная ситуация с подачей электричества

Он сказал, что днем в пострадавших районах работы ведут 148 аварийно-ремонтных бригад. Задача на сегодня — выполнить все заявки от населения и дать электричество в дома.
«Динамика положительная, предпринимаем все меры, чтобы как можно быстрее выполнить запланированные работы».
Минувшей ночью в Гомельской области работали 130 аварийных бригад. Процесс ликвидации последствий стихии ведется круглосуточно. В населенные пункты, которые ранее были запитаны дизель-генераторами, поступает электричество. В данный момент генераторы продолжают работать в 115 населенных пунктах.
Непогода на Гомельщине
Сильные ливни со шквалистым ветром, скорость которого порой достигала 29 метров в секунду, прошли по территории Гомельской области неделю назад — 14 июля.
Из-за урагана упало много деревьев, в том числе на линии электропередачи, из-за чего во многих населенных пунктах пропало электроснабжение. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в Мозырском, Речицком, Гомельском районах, где были массовые отключения электричества, прекратилась подача воды.
В связи с произошедшим в области вводили режим чрезвычайной ситуации, был создан штаб по ликвидации последствий урагана. Свою работу штаб будет продолжать до тех пор, пока в последний дом не будет подан свет. Вопрос ликвидации последствий стихии на Гомельщине остается на постоянном контроле главы государства.