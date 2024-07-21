Вандалы осквернили памятник Ленину в Иркутске

Вандалы осквернили памятник Владимиру Ленину возле управления ГЭС в Иркутске. Хулиганы оставили на постаменте оскорбительные надписи. Об этом пишет ИА IrkutskMedia с ссылкой на депутата Законодательного Собрания Иркутской области Анатолия Обухова. Фотографиями произошедшего он поделился в телеграм-канале.