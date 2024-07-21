Вандалы осквернили памятник Ленину в Иркутске

Вандалы осквернили памятник Владимиру Ленину возле управления ГЭС в Иркутске. Хулиганы оставили на постаменте оскорбительные надписи. Об этом пишет ИА IrkutskMedia с ссылкой на депутата Законодательного Собрания Иркутской области Анатолия Обухова. Фотографиями произошедшего он поделился в телеграм-канале.
Ранее вандалы попытались испортить памятник Герою СССР Василию Маргелову в Вихоревке Братского района. Неизвестные откололи угол памятника, оставили царапины, а на памятной плите стерли буквы.
Напомним, 26-летнего жителя города Новоуральска Свердловской области обвиняют в покушении на убийство в Иркутской области. Мужчину ждет суд.