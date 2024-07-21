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Радий Хабиров поздравил металлургов с профессиональным праздником

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил работников и ветеранов с Днем металлурга. Праздник отмечают в стране уже 60 лет каждое третье воскресенье июля.

Источник: Cоциальные сети Радия Хабирова

Руководитель региона добавил, что история металлургии в Башкирии насчитывает более 200 лет, сегодня сфера продолжает развиваться. Как отметил Радий Хабиров, в регионе успешно работают Белорецкий металлургический комбинат, Благовещенский арматурный завод, горно-обогатительные комбинаты, рудники и прочее.

«Наши металлурги из года в год увеличивают выпуск конкурентоспособной продукции, реализуют инновационные проекты и вносят значительный вклад в укрепление промышленности страны и ее обороноспособности. Всем работникам и ветеранам отрасли — здоровья и благополучия! С Днем металлурга!» — заключил Радий Хабиров.