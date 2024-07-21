Бритни Спирс разрешила певице Холзи использовать сэмпл из ее песни

Американская певица Холзи сообщила, что 26 июля выпустит сингл Lucky с одобрения Бритни Спирс. В этой песне есть фрагменты из одноименного трека поп-принцессы 2000 года.
Холзи поделилась сниппетом релиза в соцсетях, после чего поклонники спросили, дала ли Бритни добро на выпуск такой песни.
«Да, конечно. Без ее благословения я бы даже не мечтала об этом!» — ответила артистка.
В июне Холзи выпустила балладу The End (2024), в которой рассказала о проблемах со здоровьем: исполнительнице диагностировали волчанку и лимфому.
Сейчас певица готовится выпустить пятый альбом. Ни название, ни дата релиза пока не раскрываются.