Двор на улице Украинской в Иркутске украшен граффити с самолетами

Завораживающая серия граффити расположена по адресу: улица Украинская, 11 в Иркутске-2. Там ворота гаражей украшены изображениями легендарных самолетов, которые строили на местном авиазаводе: Ан 24 Т, Ту 2, Ер 2. К слову, предприятие располагается неподалеку.