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Двор на улице Украинской в Иркутске украшен граффити с самолетами

Поблизости с адресом расположен авиазавод.

Источник: Комсомольская правда

Завораживающая серия граффити расположена по адресу: улица Украинская, 11 в Иркутске-2. Там ворота гаражей украшены изображениями легендарных самолетов, которые строили на местном авиазаводе: Ан 24 Т, Ту 2, Ер 2. К слову, предприятие располагается неподалеку.

— Всего 11 изображений в 2023 году создал иркутский художник, автор гаражных муралов Анатолий Мущенко по просьбе инициативных жителей дома, поддержал идею Иркутский авиазавод — снабдил красками, — рассказали в соцсетях комитета по управлению Ленинским округом Иркутска.

Фото: комитет по управлению Ленинским округом Иркутска.

Кстати, авторами трех работ являются преподаватели Дома детского творчества № 5.

Напомним, вандалы осквернили памятник Владимиру Ленину возле управления ГЭС в Иркутске. Хулиганы оставили на постаменте оскорбительные надписи.