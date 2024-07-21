Как часто надо менять телефон и почему

«Аккумулятор — это важная часть любого смартфона и со временем его емкость уменьшается. У устройств Apple есть встроенная функция, которая показывает состояние аккумулятора и рекомендует замену при снижении его емкости ниже 75 процентов от оригинального значения. На Android-устройствах такой функции может не быть, но замедление работы телефона и частые подзарядки — явные признаки того, что аккумулятор истощил свой ресурс. Если ваш телефон начинает меньше держать заряд и вы замечаете проблемы с автономностью, это весомая причина задуматься о замене устройства».