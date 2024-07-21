Как часто надо менять телефон и почему

Как рассказал специалист по мобильным устройствам Тамирлан Имантаев, существует несколько ключевых признаков, по которым можно понять, что ваш телефон нуждается в замене.
Физическое повреждение устройства
По словам эксперта, первый и самый очевидный признак того, что ваш телефон необходимо менять, — это физические повреждения.
«Если имеются сильные повреждения самого корпуса, аккумулятора либо модуля дисплея. Это сигнализирует о том, что дальнейшее использование устройства может быть небезопасным и неудобным».
Снижение ресурса аккумулятора
«Аккумулятор — это важная часть любого смартфона и со временем его емкость уменьшается. У устройств Apple есть встроенная функция, которая показывает состояние аккумулятора и рекомендует замену при снижении его емкости ниже 75 процентов от оригинального значения. На Android-устройствах такой функции может не быть, но замедление работы телефона и частые подзарядки — явные признаки того, что аккумулятор истощил свой ресурс. Если ваш телефон начинает меньше держать заряд и вы замечаете проблемы с автономностью, это весомая причина задуматься о замене устройства».
Как добавил Тамиран Имантаев, в среднем аккумулятор теряет 20 процентов своей емкости за 2−3 года активного использования.
Функциональные ограничения
Другой повод для замены телефона — это отсутствие поддержки актуальных версий операционной системы или необходимость в новых функциях.
«Например, старые модели могут не поддерживать последние обновления iOS или Android, что ограничивает доступ к новым функциям и улучшениям безопасности. Также стоит задуматься о замене устройства, если оно не справляется с вашими задачами: будь то работа, хобби или личные интересы».
Эстетические изменения и дизайн
Модернизация дизайна — еще один аспект, который может повлиять на ваше решение о замене телефона.
«В последние годы производители уделяют много внимания внешнему виду своих устройств, предлагая новые цвета, материалы и формы. Например, замена глянцевого покрытия на матовое может не только изменить внешний вид, но и добавить ощущения премиальности. Если вам важен стиль и актуальность устройства, это также может стать одним из факторов для замены телефона».
По мнению Тамирлана Имантаева, решение о замене телефона должно основываться на сочетании следующих факторов: состояния текущего устройства, необходимости новых функций и технологий, а также ваших личных предпочтений и финансовых возможностей.
Одним из выгодных способов обновить телефон эксперт назвал программу trade-in.
«Самый большой плюс — ваш нынешний телефон оценивается и меняется на новый со скидкой. Проще говоря, trade-in — это обмен старого гаджета на новый с доплатой».
При активном использовании устройства его следует обновлять каждые 2−3 года, заключил специалист.