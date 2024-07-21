Вынес на себе раненых бойцов: герой СВО из Иркутской области погиб, не дожив полутора месяцев до 30-летия

В поселке Качуг простились с Александром Анатольевичем Белоусовым. 29-летний боец погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО. До юбилея он не дожил полтора месяца. 16 мая мужчину ранили. Товарищи пытались его эвакуировать, но не смогли. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Качугского района.
— Александра с братом Сергеем проводили «за ленту» 21 мая 2023 года добровольцами. Они служили в отдельной десантной штурмовой бригаде, — говорят в администрации. — Во время выполнения боевой операции из-под обстрела Александр вытащил на себе несколько раненых бойцов. За проявленное мужество был награжден Георгиевским крестом четвертой степени.
Свою семью сибиряк создать так и не успел. Дома его ждали братья, сестры и друзья.
Родился Александр Белоусов 30 июня 1994 года в многодетной семье, которая проживала в селе Вершина Тутуры. Был младшим, восьмым, ребенком. До службы в армии жил и работал на малой Родине. Вместе с братьями следил за пожилыми родителями, помогал им материально, охотился, рыбачил, ходил в орешник. Александр отличался спокойным характером, был дружелюбным и трудолюбивым человеком.
— На него всегда можно было положиться! — описывают мужчину близкие.