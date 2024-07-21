Вынес на себе раненых бойцов: герой СВО из Иркутской области погиб, не дожив полутора месяцев до 30-летия

Родился Александр Белоусов 30 июня 1994 года в многодетной семье, которая проживала в селе Вершина Тутуры. Был младшим, восьмым, ребенком. До службы в армии жил и работал на малой Родине. Вместе с братьями следил за пожилыми родителями, помогал им материально, охотился, рыбачил, ходил в орешник. Александр отличался спокойным характером, был дружелюбным и трудолюбивым человеком.