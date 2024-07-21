Где в Самарской области лучше не купаться

На сегодняшний момент в Самарской области организовано 28 официальных пляжей. Они оборудованы всем необходимым для комфортного и безопасного купания, здесь дежурят спасатели и медики.
Сотрудниками Роспотребнадзора регулярно отбираются пробы воды и песка, которые проверяют в лаборатории на соответствие санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.
И вот свежие данные от ведомства: на нескольких пляжах региона выявлено несоответствие воды по микробиологии. На ближайшую неделю не рекомендуется купаться в Самаре на 1 и 4 очереди набережной и на пляже Загородного парка. В Тольятти под заперт попали пляж Волжский замок и Итальянский пляж, в Жигулевске не стоит лезть в воду пляжа микрорайона Моркваши. В Безенчукском районе нельзя купаться на муниципальных пляжах «Екатериновка» и «Васильевка». В Сызрани 1 и 2 пляжи и пляж в Октябрьске также не соответствуют нормативам.
Роспотребнадзор рекомендовал органам местного самоуправления проинформировать население о неудовлетворительном качестве воды и разместить плакаты «Купание запрещено» или черный шар.