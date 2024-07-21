Где в Самарской области лучше не купаться

И вот свежие данные от ведомства: на нескольких пляжах региона выявлено несоответствие воды по микробиологии. На ближайшую неделю не рекомендуется купаться в Самаре на 1 и 4 очереди набережной и на пляже Загородного парка. В Тольятти под заперт попали пляж Волжский замок и Итальянский пляж, в Жигулевске не стоит лезть в воду пляжа микрорайона Моркваши. В Безенчукском районе нельзя купаться на муниципальных пляжах «Екатериновка» и «Васильевка». В Сызрани 1 и 2 пляжи и пляж в Октябрьске также не соответствуют нормативам.