В Керчи археологи нашли остатки построенного более 2 тыс. лет назад храма

Ранее, 11 июня, сообщалось, что археологи нашли фрагменты древнего сооружения средневекового периода и античные амфоры в Черном море у побережья Абхазии. Обнаруженная башня с пристроенными стенами находится на глубине 2,4 м, она построена из крупной гальки на известковом растворе. Одна из амфор нашлась на удалении 4,5–5 км от берега и лежала на глубине 48–50 м. Скорее всего, она была частью груза на корабле, который потерпел крушение в этом районе.