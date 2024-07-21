Ушёл из жизни ветеран омского хоккея, бывший игрок «Авангарда»

Бывший игрок омского «Авангарда» Михаил Дурдин скончался на 69‑м году жизни. Об этом сообщили в пресс‑службе хоккейного клуба.
«Деда Миша, как его называли в команде, был связан с омским хоккеем всю свою жизнь. Сначала как игрок, затем детский тренер, а потом и сервисмен “Авангарда”. Его любили все. Хоккеисты, которым Михаил Владимирович помогал с экипировкой, знали, что деда Миша всё сделает быстро и качественно. Он не давал интервью, хотя знал огромное количество интересных историй, был скромным, простым и очень добрым человеком. Нам всем будет его не хватать», — говорится в сообщении клуба.
Михаил Дурдин дебютировал на льду в 18-летнем возрасте в сезоне 1974/75. На третий год пребывания в команде 20-летний Михаил отыграл первый полноценный сезон. Из 52 календарных матчей Дурдин сыграл в 45, забросив 13 шайб и сделав три передачи. В игре против челябинского «Металлурга» сделал свой первый дубль. В чемпионате 1981/82 Михаил стал третьим бомбардиром команды, забросив 19 шайб и сделав 7 передач. В игре против «Ермака» он оформил первый свой хет-трик за «Авангард».
Дурдин занимает 12‑е место по количеству сыгранных матчей за всю историю «Авангарда». Всего в чемпионатах страны провел 598 матчей, забросил 168 шайб.