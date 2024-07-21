Ушёл из жизни ветеран омского хоккея, бывший игрок «Авангарда»

«Деда Миша, как его называли в команде, был связан с омским хоккеем всю свою жизнь. Сначала как игрок, затем детский тренер, а потом и сервисмен “Авангарда”. Его любили все. Хоккеисты, которым Михаил Владимирович помогал с экипировкой, знали, что деда Миша всё сделает быстро и качественно. Он не давал интервью, хотя знал огромное количество интересных историй, был скромным, простым и очень добрым человеком. Нам всем будет его не хватать», — говорится в сообщении клуба.