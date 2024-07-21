Автостоянки подорожают в Минске с 1 августа

В Минске как минимум 110 автостоянок, где можно оставить свой транспорт на хранение. Полный список с адресами можно найти здесь. Там же можно следить за наличием свободных мест. В настоящий момент много мест на на стоянках по адресам: проспект Независимости, 161; Тростенецкая, 12 и 14; Васнецова, 14; Уборевича, 81; Харьковская, 61; Паулины Меделки, 13.