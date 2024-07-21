Автостоянки подорожают в Минске с 1 августа

Новая такса, которая предусматривает хранение легкового автомобиля в течение месяца, составит 49 рублей. Предыдущий тариф, установленный в апреле 2023 года, составлял 46 рублей.
Почасовые и суточные тарифы пока не изменялись: хранение авто на охраняемой стоянке до 12 часов включительно обойдется в 1 рубль; более 12 часов до 24 часов — 3 рубля.
В Минске как минимум 110 автостоянок, где можно оставить свой транспорт на хранение. Полный список с адресами можно найти здесь. Там же можно следить за наличием свободных мест. В настоящий момент много мест на на стоянках по адресам: проспект Независимости, 161; Тростенецкая, 12 и 14; Васнецова, 14; Уборевича, 81; Харьковская, 61; Паулины Меделки, 13.
Для того, чтобы поставить автомобиль на охраняемую стоянку, владельцу необходимо предоставить паспорт, свидетельство о регистрации машины и две фотографии размером 3×4. За составление договора хранения, учетную карточку и пропуск на стоянку нужно дополнительно заплатить 4 рубля.