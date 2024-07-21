Ушел из жизни ветеран омского хоккея

«Его любили все. Хоккеисты, которым Михаил Владимирович помогал с экипировкой, знали, что “деда Миша” все сделает быстро и качественно. Он не давал интервью, хотя знал огромное количество интересных историй, был скромным, простым и очень добрым человеком. Нам всем будет его не хватать, — опубликовала трогательное прощание пресс-служба ХК “Авангард”.