Ушел из жизни ветеран омского хоккея

Хоккейный клуб «Авангард» сообщил об утрате. На 69 году жизни скончался ветеран омского хоккея Михаил Дудрдин. Он был связан с омским хоккеем всю жизнь.
Михаил Дурдин дебютировал на льду в 18-летнем возрасте в сезоне 1974/75. В чемпионате 1981/82 Михаил стал третьим бомбардиром команды, забросив 19 шайб и сделав 7 передач. В игре против «Ермака» он оформил первый свой хет-трик за «Авангард». В сезонах 1975 — 1978, 1980 — 1988 провел за «Авангард» («Шинник») 522 матча, забросил 142 шайбы.
Являлся победителем турнира команд второй лиги восточной зоны 1978 года, серебряным призером турнира команд второй лиги центральной зоны 1984 года. Нападающий Михаил Дурдин занимает 12 место по количеству сыгранных матчей за всю историю клуба, 17 место по количеству заброшенных шайб.
Завершив карьеру в качестве игрока, стал детским тренером, затем сервисменом «Авангарда».
«Его любили все. Хоккеисты, которым Михаил Владимирович помогал с экипировкой, знали, что “деда Миша” все сделает быстро и качественно. Он не давал интервью, хотя знал огромное количество интересных историй, был скромным, простым и очень добрым человеком. Нам всем будет его не хватать, — опубликовала трогательное прощание пресс-служба ХК “Авангард”.
Редакция «КП-Омск» приносит глубокие соболезнования родным и близким Михаила Дурдина.
Информация о прощании станет известна позднее.