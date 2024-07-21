С 22 июля температура воздуха в Ростовской области резко упадет ниже +30 градусов. Эта «прохлада», предварительно, продержится до конца.
Отметим, именно 22 числа столбики термометров на севере и юге региона должны будут находиться в пределах +32−34 градусов, а уже на следующий день после этого обещают +25−28 и дожди.
К слову, в последней декаде июля на Дону прогнозируются более частные, чем прежде, осадки, в один из дней возможно ненастье с грозами.
Напомним, ранее в Ростовской области фиксировали жару до +40−42 градусов, также был побит температурный рекорд 70-летней давности.