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Температура воздуха в Ростовской области резко упадет ниже +30 градусов

Столбики термометров в Ростовской области опустятся ниже +30 градусов уже с 22 июля.

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 94% 758 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

С 22 июля температура воздуха в Ростовской области резко упадет ниже +30 градусов. Эта «прохлада», предварительно, продержится до конца.

Отметим, именно 22 числа столбики термометров на севере и юге региона должны будут находиться в пределах +32−34 градусов, а уже на следующий день после этого обещают +25−28 и дожди.

К слову, в последней декаде июля на Дону прогнозируются более частные, чем прежде, осадки, в один из дней возможно ненастье с грозами.

Напомним, ранее в Ростовской области фиксировали жару до +40−42 градусов, также был побит температурный рекорд 70-летней давности.