Последствия урагана на Гомельщине устраняли ночью 21 июля 130 аварийных бригад

В ночь на 21 июля в Гомельской области ночью работало 130 аварийных бригад, которые устраняли последствия урагана, сообщили в Минэнерго.
В работах, которые продолжаются круглосуточно, задействовано 184 единицы техники.
«Населенные пункты, запитанные дизель-генераторными установками, поэтапно переводятся на штатный режим электроснабжения. В настоящее время дизель-генераторы используются в 115 населенных пунктах», — информирует Минэнерго.
Большое внимание уделяется работе с индивидуальными заявками людей. Значительное их количество — в Речицком и Жлобинском районах.
Сообщается, что принимаются все меры, чтобы в течение дня удовлетворить заявки от населения.