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Последствия урагана на Гомельщине устраняли ночью 21 июля 130 аварийных бригад

Сотни аварийных бригад устраняют последствия урагана в Гомельской области.

Источник: Телеграм-канал Минэнерго

В ночь на 21 июля в Гомельской области ночью работало 130 аварийных бригад, которые устраняли последствия урагана, сообщили в Минэнерго.

В работах, которые продолжаются круглосуточно, задействовано 184 единицы техники.

«Населенные пункты, запитанные дизель-генераторными установками, поэтапно переводятся на штатный режим электроснабжения. В настоящее время дизель-генераторы используются в 115 населенных пунктах», — информирует Минэнерго.

Большое внимание уделяется работе с индивидуальными заявками людей. Значительное их количество — в Речицком и Жлобинском районах.

Сообщается, что принимаются все меры, чтобы в течение дня удовлетворить заявки от населения.