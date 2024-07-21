Бухгалтер в Актобе украла более 6 миллионов тенге и перевела на счет своей матери

«Несколько траншей в миллионы тенге она перечисляла на банковский счет своей матери, в отчетной документации отмечала, что это деньги за поставленный товар. Всего за несколько месяцев со счета компании она похитила 6 с лишним миллионов тенге. Мать о финансовых махинациях дочери не знала, говорила, что отдала ей свою банковскую карточку, чтобы та гасила ее кредит».