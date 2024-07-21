Бухгалтер в Актобе украла более 6 миллионов тенге и перевела на счет своей матери

Как пишет издание, 51-летняя актюбинка устроилась работать главным бухгалтером в частную компанию, а уже через четыре месяца стала воровать оттуда деньги.
«Несколько траншей в миллионы тенге она перечисляла на банковский счет своей матери, в отчетной документации отмечала, что это деньги за поставленный товар. Всего за несколько месяцев со счета компании она похитила 6 с лишним миллионов тенге. Мать о финансовых махинациях дочери не знала, говорила, что отдала ей свою банковскую карточку, чтобы та гасила ее кредит».
До приговора суда бывший главный бухгалтер возместила почти половину ущерба, но это не спасло ее от наказания. Суд приговорил женщину к 3 годам лишения свободы, но дал отсрочку на один год, пока ее младшему ребенку не исполнится 14 лет.