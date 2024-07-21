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Бухгалтер в Актобе украла более 6 миллионов тенге и перевела на счет своей матери

Бухгалтер частной компании в Актобе украла более 6 миллионов тенге и перечислила их на банковский счет своей матери, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Диапазон».

Как пишет издание, 51-летняя актюбинка устроилась работать главным бухгалтером в частную компанию, а уже через четыре месяца стала воровать оттуда деньги.

«Несколько траншей в миллионы тенге она перечисляла на банковский счет своей матери, в отчетной документации отмечала, что это деньги за поставленный товар. Всего за несколько месяцев со счета компании она похитила 6 с лишним миллионов тенге. Мать о финансовых махинациях дочери не знала, говорила, что отдала ей свою банковскую карточку, чтобы та гасила ее кредит».

сообщили в издании.

До приговора суда бывший главный бухгалтер возместила почти половину ущерба, но это не спасло ее от наказания. Суд приговорил женщину к 3 годам лишения свободы, но дал отсрочку на один год, пока ее младшему ребенку не исполнится 14 лет.